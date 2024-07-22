تقرير مصور... طلاب ايرانييون يحضرون السفارة اليمنية ويشيدون بعمل الشجاع لليمنيين ضد "اسرائيل"

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أعربت مجموعة من الطلاب الناشطين الايرانيين، نيابة عن طلاب جميع الجامعات في انحاء البلاد، عن شكرهم وتقديرهم للعمل الشجاع الذي قام به مجاهدو اليمن في استهداف الأراضي المحتلة، في تحرك عفوي وذلك بحضورهم في سفارة اليمن في إيران واللقاء مع سفير هذا البلد، ابراهيم محمد الديلمي.

فيديو من المسيرة

بينما تقف دول العالم متفرجة على مذبحة الكيان الصهيوني التي راح ضحيتها أكثر من 38 ألفاً و983 قتيلاً وجرح 128 ألف فلسطيني، تمكنت المقاومة اليمنية، صباح الجمعة الماضية، من اختراق الانظمة الرادارية الثلاثة للكيان الصهيوني باستخدام طائرة "صماد 3" بدون طيار، وتضرب هدفها في قلب تل أبيب، بنجاح.

وخلال هذه المراسم، قدم الطلاب الإيرانيون هدية تذكارية (لوحة تحمل شعار يا ثار الله وابن ثارة)، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود الحكومة اليمنية في دعم الشعب الفلسطيني من خلال قراءة بيان؛ كما أعربوا عن دعمهم القوي للإجراءات المستقبلية لجبهة المقاومة دعما للشعب الفلسطيني المظلوم والقوي.

سفير اليمن يثمن دعم الشعب الإيراني للمظلومين في العالم

وأعرب سفير الجمهورية اليمنية إبراهيم محمد الديلمي عن امتنانه لدعم وتواجد الطلاب الإيرانيين في السفارة، كما اعرب عن تقديره لدعم الشعب الإيراني المستمر، وخاصة الطلاب، للمضطهدين في العالم.

كذلك قدم إبراهيم محمد الديلمي توصيات لتنسيقية أبناء جبهة المقاومة، سائلاً الله تعالى العون لانتصار محور المقاومة، وفي نهاية هذا اللقاء بين الطلبة أسباب حضورهم ونشاطات الوزير الشهيد حسين أمير عبد اللهيان (وزير خارجية بلادنا) في الدعم الحاسم لجبهة المقاومة وقضية فلسطين.

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