مظاهرات في البحرين منددة بجرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مصادر إعلامية بأن اهالي البحرين نظموا مظاهرات ليلية في المنامة تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني امس السبت.

ووفقا لهذه المصادر طالب المتظاهرون أيضا بإلغاء اتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين والكيان الصهيوني.

هذا وقد شن طيران الكيان الإسرائيلي مساء يوم امس السبت 20 تموز/ يوليو 2024 غارات على مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

واعلنت مصادر اخبارية صهيونية ان العدوان على مدينة الحديدة نفذته 20 مقاتلة من طراز "أف- 35" تحمل مئات الأطنان من المتفجرات.

هذا واعلنت وسائل إعلام يمنية ان طيران الكيان الإسرائيلي شن غارات عدة على مدينة الحديدة واستهدف خزانات النفط وخزانات مازوت الكهرباء في الميناء ما أسفر عن اندلاع حرائق فيها.

واضافت ان غارات عدوانية استهدفت محطة رأس كثيب الكهربائية في الحديدة.

من جانبها اعلنت وزارة الصحة اليمنية عن سقوط شهداء وجرحى إثر غارات الكيان الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

واوضحت الوزارة ان العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 3 أشخاص على الأقل وإصابة 87 آخرين بينهم مصابون بحروق شديدة.

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