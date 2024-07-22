خاجي في لقاء الأسد: عملية حل المشاكل السياسية والأمنية في سوريا تتقدم بشكل أسرع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الايرانية، خلال زيارته إلى دمشق، والتي جرت من أجل مناقشة وتبادل الآراء مع المسؤولين السوريين حول آخر تطورات العلاقات الثنائية و التطورات الاقليمية والدولية، التقى فيصل المقداد وزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية بسام الصباغ.

وفي هذه المحادثات، وبينما هنأ خاجي بنجاح إجراء الاانتخابات البرلمانية السورية، أكد أن عملية حل المشاكل السياسية والأمنية في سوريا تتقدم بشكل أسرع.

كما شكر حضور السيد الرئيس بشار الأسد والوفد السوري الرفيع المستوى في حفل تكريم شهداء الخدمة، وأشار إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس المنتخب لبلادنا وطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا وجهود الحكومة الجديدة لتنفيذ الاتفاقيات القائمة