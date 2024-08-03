استهداف سيارة على طريق الزبداني في ريف دمشق

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن وسائل إعلام سورية بانفجار سيارة على أوتستراد دمشق - بيروت بالقرب من مفرق زرزر ما أدى لاحتراقها بالكامل واندلاع حريق في مساحات الأعشاب المجاورة، دون ورود معلومات عن سبب الحادثة.

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