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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:١٢ م

استهداف سيارة على طريق الزبداني في ريف دمشق

استهداف سيارة على طريق الزبداني في ريف دمشق

أفادت وسائل إعلام ، اليوم السبت، باستهداف سيارة على طريق الزبداني في ريف دمشق.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن وسائل إعلام سورية بانفجار سيارة على أوتستراد دمشق - بيروت بالقرب من مفرق زرزر ما أدى لاحتراقها بالكامل واندلاع حريق في مساحات الأعشاب المجاورة، دون ورود معلومات عن سبب الحادثة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947122

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