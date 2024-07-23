سفير جمهورية أذربيجان في طهران يلتقي مع مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى اليوم سفير جمهورية اذربيجان علي علي زاده، مع رئيس الدائرة الأوراسية في وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى دميرجي لو والمدير العام القنصلي للوزارة علي رضا محمودي.

وتم خلال هذا اللقاء بحث ومناقشة القضايا التي تهم البلدين.

والجدير ذكره انه استأنفت سفارة جمهورية أذربيجان في طهران أنشطتها في 15 يوليو .

وكانت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان قد أكدت في وقت سابق أن استئناف نشاط سفارة هذه الدولة سيساعد على مواصلة تطوير العلاقات بين باكو وطهران على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، فضلا عن تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين والقضايا التي تحتاج إلى حل.

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