إيران ترحب بإتفاق أذربيجان وأرمينيا وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أعربت فيه عن ترحيبها باتفاق أذربيجان وأرمينيا والإتحاد الروسي الذي أدى الى وقف إطلاق النار والنزاعات.

وشددت وزارة الخارجية الايرانية على أن إيران تأمل في أن يؤدي هذا الاتفاق، الذي جاءت مبادئه أيضا في مبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى ترتيبات نهائية لإحلال سلام مستديم في منطقة القوقاز، بحيث يحمل السلام والرخاء للشعوب في جميع دول المنطقة ويزيل جميع الهواجس القائمة بينهم.

ونوه البيان إلى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على ضرورة احترام السيادة ووحدة الأراضي وعدم تغيير الحدود الدولية الرسمية وتحرير المناطق المحتلة وإعادة اللاجئين واحترام أمن وحقوق الأقليات وكذلك تجدد استعدادها للمساهمة في تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة والمشاركة في المبادرات الإقليمية.

واختتم البيان، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن استعدادها للمساعدة على نشر قوات حفظ السلام الروسية على طول الخطوط الفاصلة وفقاً للبندين 3 و 4 من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن الكرملين مساء أمس الإثنين، أن الرئيس الأذربيجاني، الهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تبنوا بيانا مشتركا بشأن الوقف التام لإطلاق النار والأعمال العدائية في قره باغ، اعتبارا من الصباح الباكر من يوم 10 نوفمبر بتوقيت موسكو.

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