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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٢٧ م

اليابان تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين صهاينة بالضفة الغربية

اليابان تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين صهاينة بالضفة الغربية

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الثلاثاء، إن اليابان فرضت عقوبات تجميد أصول أربعة مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف هاياشي أن أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأوضح أنه في ظل هذا الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها دول مجموعة السبع وغيرها، قررت اليابان تصنيف المستوطنين الإسرائيليين الأربعة المتورطين في أعمال العنف كأهداف لتجميد الأصول.

وقال: "ستنفذ اليابان بانتظام إجراءات تجميد الأصول هذه، وستواصل حث الحكومة الإسرائيلية بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع".

هذا ودعا الرئيس الايراني المنتخب صباح البوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليابان، باعتبارها عضوا دوريا في مجلس الأمن وكذلك مجموعة السبع، الى زيادة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائهمه ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1946779

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