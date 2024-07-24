للمرة الأولى.. بالونات بنفايات كورية شمالية تسقط على مقر الرئاسة في سيئول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الجهاز إنه اكتشف القمامة المتساقطة على أرض مجمع المكتب الرئاسي أثناء مراقبة الدفعة الأخيرة من البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وقال الجهاز: "أظهر التحقيق الذي أجراه فريق الاستجابة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية أن الأجسام لا تشكل خطرا أو تلوثا، لذا تم انتشالها. ونراقب الوضع باستمرار بالتعاون مع هيئة الأركان المشتركة".

وذكر المكتب الرئاسي أنه تمت مراقبة الموقع الدقيق للبالون في الوقت الحقيقي من خلال جهاز مراقبة قبل سقوطه.

وقال مسؤول رئاسي: "من الصعب التعامل مع البالونات في الجو لأننا لا نعرف ما قد تحتويه. ولن يكون هناك أي تغيير في سياستنا في جمعها بعد سقوطها".

وامتنع الجيش عن إسقاط البالونات خوفا من أن تنتشر محتوياتها بشكل أكبر وتسبب المزيد من الضرر.

هذا وأرسلت كوريا الشمالية آلاف البالونات المملوءة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية منذ شهر مايو، احتجاجا على المنشورات الدعائية المناهضة لكوريا الشمالية التي أرسلها نشطاء في كوريا الجنوبية عبر الحدود.

المصدر: "يونهاب"

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