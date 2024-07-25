غوتيريش: الوضع في غزة كارثة لم أشهد مثلها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ الوضع في غزة "كارثة" لم يشهد مثلها في أي ساحة قتال منذ توليه منصبه أميناً عام.

وفي مؤتمر صحافي، اليوم، شدّد غوتيريش على أنّ "الحملة العسكرية في غزة ذات طبيعة فوضوية"، بحيث يُطلب إلى السكان الذهاب من الشمال إلى الجنوب، ومن ثم "يهاجَمون في مراكز لجوئهم".

وأضاف، في إشارة لصعوبة الوضع الإنساني، أنّ "مستوى المعونات لا يتناسب بتاتاً مع الاحتياجات، فنحن نمر بوضع من انعدام القانون"، يقول غوتيريش، ويضيف: "لا أحد يسيطر على شيء في شتى أنحاء غزة".

أما عن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية، وخطابه أمام الكونغرس، قال غوتيريش: "نتنياهو لم يقل شيئاً جديداً أمس، ويجب أن نبقي خيار الدولتين كخيار وحيد لسلام بعيد المدى في المنطقة".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد أكد، الأسبوع الفائت، قرار الأمين العام بإحالة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر كيفية المضي قدماً في هذا الشأن.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يجب على الأطراف إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحلّ الصراع على نحو يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.