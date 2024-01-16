الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا تزيد من التوتر في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصل وزير خارجية بلادنا أمير عبد اللهيان اتصالاته ومشاوراته الدبلوماسية مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن ضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة والتطورات الأخيرة في البحر الأحمر.

وثمن أمير عبد اللهيان جهود ومواقف السيد غوتيريش بشأن ضرورة وقف قتل المواطنين في غزة، وأكد مرة أخرى ضرورة وقف هجمات الكيان الصهيوني على غزة.

وأعلن أمير عبد اللهيان، في الوقت الذي أعرب فيه عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المعقد والمؤلم في غزة، عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

وبالإشارة إلى التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، أكد وزير خارجية بلادنا مرة أخرى على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية للحفاظ على سلامة الشحن والملاحة وأوضح أن هدف اليمن هو إيقاف السفن المتجهة في البحر الأحمر الى الأراضي المحتلة، لوقف الجريمة والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق مواطني غزة.

واعتبر رئيس السلك الدبلوماسي التصرفات غير القانونية التي قامت بها الولايات المتحدة وإنجلترا بمهاجمة اليمن خطأ استراتيجيا سيؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

ومن جانب اخر أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في هذه المحادثة الهاتفية مرة أخرى الحرب في غزة وأكد على ضرورة وقف الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، أعرب أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء انتشار الصراعات في المنطقة، واعتبر جهود الأمم المتحدة هادفة إلى وقف الحرب وتقليل معاناة شعوب المنطقة.

وبينما عارض غوتيريش استخدام القوة وحاجة جميع الأطراف إلى الاهتمام بميثاق الأمم المتحدة وتجنب الحرب، ووصف دور جمهورية إيران الإسلامية في المساعدة على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة بأنه مهم.

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