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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٤٥ م

الاونروا: 199 عامل في الامم المتحدة استشهدوا خلال العدوان الصهيوني على غزة

الاونروا: 199 عامل في الامم المتحدة استشهدوا خلال العدوان الصهيوني على غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن 199 من العاملين في الأمم المتحدة استشهدوا إضافة إلى إصابة المئات، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت وكالة الغوث في بيان صحفي، أن معظم مراكز الأونروا تعرضت لعمليات قصف إسرائيلي، ورغم ذلك يواصل 1100 من العاملين لديها تقديم خدماتهم للنازحين في مراكز الإيواء.

وأكدت أن نقص الوقود يمثل عقبة أساسية في عمل الطواقم الطبية والبيئية، وكذلك يعوق عمل مراكز تصنيع وطهي الطعام، مشيرة إلى أن 1.9 مليون نازح يعيشون ظروفا قاهرة، خاصة مع استمرار عمليات التهجير في جميع مناطق قطاع غزة.

ولليوم 295 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و175 شهبدا، وإصابة 90 ألفا و403 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

رمز الخبر 1946901

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