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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٥٠ م

عارف: نحتاج إلى دعم جميع محبي إيران حتى نستطيع ان نخدم الشعب

عارف: نحتاج إلى دعم جميع محبي إيران حتى نستطيع ان نخدم الشعب

أكد النائب الأول لرئيس الحكومة الرابعة عشرة في تغريدة على منصة اكس: نحتاج إلى مساعدة ودعم جميع محبي إيران لنخدم الشعب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد رضا عارف النائب الأول لرئيس الحكومة الرابعة عشرة، على موقع التواصل الاجتماعي إكس بعد نشر أمر تعيينه.

"بسم الله الرحمن الرحيم"

ومن أجل خدمة الشعب، نحتاج إلى دعم ومساعدة جميع محبي إيران العزيزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1946926

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