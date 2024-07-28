تعيين "محمد رضا عارف" نائباً أولاً للرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عين اليوم الأحد، محمد رضا عارف نائبا أولا له.

وصادق قائد الثورة الاسلامية في مراسم اليوم الاحد على صوت الشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية ليصبح مسعود بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقد أقيمت مراسم التصديق واعطاء مرسوم رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة وبدء الرئيس المنتخب مهام عمله رسميا، اليوم الاحد برعاية قائد الثورة الاسلامية وجمع من كبار مسؤولي الدولة في حسينية الامام الخميني (رض).

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