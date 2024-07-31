بزشكيان: لا شك أن جريمة اغتيال الشهيد هنية لن تمر دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، في لقاء مع وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد، بعد ظهر اليوم الأربعاء، المواقف المشتركة بين إيران وإريتريا بأنها ذات قيمة، خاصة في دعم شعب فلسطين المظلوم، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية، وقال: الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لنقل تجاربها ومشاركة قدراتها مع دولة إريتريا.

وفي جزء آخر من كلمته وصف الرئيس اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأنه عمل إجرامي وشرير وأكد: "بدون شك لن تمر هذه الجريمة دون رد".

واكد بزشكيان أن الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في غزة وقتل النساء والأطفال المظلومين والعزل لم يشهدها التاريخ وذلك في ظل تقاعس المحافل والمنظمات الدولية، مشددا على ضرورة المشاركة والدور الفعال لكافة الدول الحرة لوقف هذه الجرائم.

وفي هذا اللقاء هنأ أيضًا وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد، بانتخاب بزشكيان رئيسًا لجمهورية إيران، ودعا إلى توسيع التفاعلات والعلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وإريتريا.

كما أدان وزير خارجية إريتريا اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأعرب عن تعازيه لشعبي إيران وفلسطين على هذا العمل الإجرامي.