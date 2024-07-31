بزشكيان: اغتيال الشهيد هنية لن يؤثر على إرادة الفلسطينيين للوصول الى حقوقهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان مسعود بزشكيان، في لقاء مع سيد "جائو رئيس" رئيس برلمان مالي، بشدة العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد سيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. الذي زار طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

واعتبر بزشكيان مثل هذه التصرفات مخالفة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ودليلاً على عجز الأعداء ويأسهم، وأكد: "لا شك أن المقاومة البطولية والمخلصة للشعب الفلسطيني المضطهد ستستمر، ولن تؤدي هذه الأعمال الإجرامية إلى تعطيل إرادة الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم".

وشدد الرئيس كذلك على ضرورة وحدة وتماسك الدول الإسلامية في إدانة مثل هذه الأعمال الجبانة والإجرامية.

وفي جزء آخر من كلمته في هذا اللقاء، أكد على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز وتوسيع العلاقات والتعاون بين البلدين في الفترة الجديدة. وأضاف: "سنحاول في أول فرصة عقد اجتماعات بين البلدين لبحث سبل تحسين مستوى العلاقات قدر الإمكان، خاصة في القطاعين التجاري والاقتصادي وتنفيذ الاتفاقيات".

كما اعتبر الرئيس أن تطوير العلاقات البرلمانية بين إيران ومالي يسهل عملية توسيع العلاقات بين طهران وباماكو ودعا إلى مزيد من التفاعل بين برلماني البلدين في هذا المجال.

كما وصف جائو رئيس، رئيس برلمان مالي، اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالعمل الهمجي والإجرامي وأدانه.

وأكد على اهتمام بلاده بتوسيع التفاعلات والعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة القطاعات من خلال الاستفادة من قدرات البلدين.

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