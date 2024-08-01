الرئيس الايراني يؤكد على تنفيذ خطة التعاون المشتركة مع الصين

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه جاء ذلك خلال استقبال بزشكيان للمبعوث الخاص للرئيس الصيني نائب رئيس المؤتمر الشعبي الصيني بنغ تشينغ هوا الذي شارك في حفل تنصيب رئيس الجمهورية.

واعتبر بزشكيان الصين بانها شريك استراتيجي في السياسة الخارجية الايرانية وقال ان الصين وقفت دائما في الايام العصيبة الى جانب ايران ولن ننسى دعم الصين لمواجهة العقوبات الامريكية الجائرة.

وتابع انه بينما تعمل امريكا لاستمرار الحرب وعدم الاستقرار في منطقتنا بهدف بيع السلاح، فان اجراءات الحكومة الصينية لحفظ السلام والاستقرار عن طريق تذليل الخلافات بين بلدان المنطقة تستحق التقدير.

واشار الى الاجراء الاجرامي للكيان الصهيوني في اغتيال اسماعيل هنية قائلا ان الاسرة الدولية تتحمل المسؤولية امام هكذا جرائم وحشية وغير مسبوقة ومعادية للانسانية كما يتعين على منظمات حقوق الانسان والدول المتمشدقة بحقوق الانسان ان تتحمل مسؤوليتها ازاء صمتها على همجية العالم الحديث هذه.

اما المبعوث الخاص للرئيس الصيني بنغ تشينغ هوا فقد اعتبر في اللقاء ايران بانها بلد مهم في المنطقة وشريك استراتيجي للصين وقال ان الصين تولي اهمية كبيرة لعلاقاتها مع ايران.

واكد استعداد بلاده لتنفيذ اتفاقية الـ 25 عاما للتعاون المشترك بين البلدين والنهوض بالتعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي مع ايران.

وقال بنغ تشينغ هوا ان الصين تندد بحسم باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس وتشدد على ضرورة التقيد بالقوانين الدولية واحترام سيادة ايران.