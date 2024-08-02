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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٠٣ م

كنعاني:الكيان الصهيوني يزرع بذور نار الغضب والكراهية في قلوب الشعوب الفلسطينية والمنطقة والعالم

كنعاني:الكيان الصهيوني يزرع بذور نار الغضب والكراهية في قلوب الشعوب الفلسطينية والمنطقة والعالم

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني "ناصر كنعاني" ان الكيان الصهيوني المتمرد الذي يزرع بذور الكراهية والحقد في قلوب الشعوب الفلسطينية والمنطقة والعالم بسبب اعماله الهمجية، سيجني ايضا غضب الدول والشعوب الساعية للعدالة في العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر ناصر كنعاني في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" الاجتماعية: "مع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين والانتهاكات الجسيمة لسيادة الدول وامنها الإقليمي وتطور الإرهاب في المنطقة والعالم وتهديد السلام والاستقرار والأمن الدوليين، فقد زرع الكيان الصهيوني بذور نار الغضب والحقد والكراهية في قلوب الشعوب الفلسطينية والمنطقة والعالم."

واضاف كنعاني:"هذا ليس فقط، انما الكيان الصهيوني المتمرد والعنصري سيجني ايضا غضب الدول والشعوب الساعية للعدالة في العالم".

وختم المتحدث باسم الخارجية الايرانية مستشهدا بالاية الكريمة :"فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلًا وَلْیَبْکُوا کَثِیرًا جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ" ﴿التوبة-۸۲﴾.

/انتهى/

رمز الخبر 1947095

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