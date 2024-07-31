کنعانی: استشهاد إسماعيل هنية يقوي العلاقة بين إيران وفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وعزى"ناصر كنعاني"، المتحدث باسم وزارة الخارجية، استشهاد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية -حماس- للأمة فلسطين الأبية، وحركة حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية وكافة حركات المقاومة، والدول الداعمة لقضية فلسطين.

وأشار كنعاني إلى التحقيقات الجارية لأبعاد وتفاصيل هذا الحادث من قبل المؤسسات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "مما لا شك فيه أن الدماء الطاهرة لهذا المجاهد الذي قضى العمر في الجهاد والنضال الشريف ضد الكيان الصهيوني الغاصب وفي الطريق إلى تحرير القدس الشريف لن تهدر ابدا".

وأكد المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: أن استشهاد شقيق المجاهد إسماعيل هنية في طهران سيعزز العلاقات العميقة والمتينة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلسطين العزيزة والمقاومة.

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