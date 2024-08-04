  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٥٢ م

القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة أمريكية وتستهدف سفينة في خليج عدن

القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة أمريكية وتستهدف سفينة في خليج عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، عن نجاحها في إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار من نوع MQ-9 بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن هذه الطائرة هي السابعة من نوعها التي يتم إسقاطها منذ بداية معركة الفتح الموعود، مشيدًا ببسالة المقاتلين وصمودهم في مواجهة العدوان.

وفي سياق متصل، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (Groton) في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، محققة إصابة مباشرة.

وأوضح البيان أن هذا الاستهداف جاء ردًا على انتهاك الشركة المالكة للسفينة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

كما وجهت القوات المسلحة التحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة على صمودها البطولي وتضحياتها خلال الـ300 يوم الماضية دفاعًا عن الأقصى والمقدسات.

وشددت القوات المسلحة على استمرارها في تنفيذ العمليات العسكرية بمختلف المراحل التصعيدية، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

رمز الخبر 1947168

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات