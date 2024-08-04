القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة أمريكية وتستهدف سفينة في خليج عدن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن هذه الطائرة هي السابعة من نوعها التي يتم إسقاطها منذ بداية معركة الفتح الموعود، مشيدًا ببسالة المقاتلين وصمودهم في مواجهة العدوان.

وفي سياق متصل، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (Groton) في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، محققة إصابة مباشرة.

وأوضح البيان أن هذا الاستهداف جاء ردًا على انتهاك الشركة المالكة للسفينة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

كما وجهت القوات المسلحة التحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة على صمودها البطولي وتضحياتها خلال الـ300 يوم الماضية دفاعًا عن الأقصى والمقدسات.

وشددت القوات المسلحة على استمرارها في تنفيذ العمليات العسكرية بمختلف المراحل التصعيدية، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.