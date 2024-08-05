ارزاني يعلن عن حضور إيران الناجح في معرض السياحة الإسلامية بماليزيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حبيب رضا أرزاني المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا، ان التعريف والتعرف على ثقافة البلدين تعتبر إحدى القدرات الهامة لتطوير صناعة السياحة.

وأشار إلى تطور وتعزيز السياحة الثقافية حول العالم، وقال: اليوم، يمكن للدول أن تنمو بشكل كبير في القطاع الاقتصادي من حيث الاستثمار السياحي والجذب السياحي.

وأشار أرزاني إلى حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض السياحة الماليزية، وقال: في هذا المعرض تم تقديم جزء من القدرات السياحية لبلادنا، وخاصة السياحة الإسلامية، ولحسن الحظ تم الاستقبال من جناح إيران بشكل جيد.

وأضاف: تعريف مناطق الجذب السياحي في إيران، والنقاش حول التنوع المناخي للثقافة والعادات الإيرانية، كانت من بين برامج جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض السياحة الإسلامية في ماليزيا.

واشار المستشار الثقافي لبلادنا، الى حضور أكثر من 40 شركة سياحة ماليزية كبرى في هذا المعرض وتابع: هناك إمكانيات مناسبة لتوسيع السياحة الدينية وسياحة الحج، حتى يتمكن الحجاج الماليزيون من زيارة إيران في طريقهم إلى السعودية وأيضاً عند عودتهم.

وأعرب أرزاني عن أمله في تطوير العلاقات السياحية بين إيران وماليزيا، وأضاف: إن توسيع التعاون الثنائي في مجال السياحة والتراث الثقافي والتاريخي الغني لإيران وإمكاناتها المناخية الفريدة يعد منصة جيدة لجذب السياحة من مختلف دول العالم.

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