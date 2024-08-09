انطلاق معرض إيران هامكس 2024 في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر حفل افتتاح المعرض كبار المصنعين المحليين للأجهزة المنزلية و30 وفدًا تجاريًا من دول مختلفة.

في هذه النسخة من المعرض، سيتم عرض الأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة وأنظمة التبريد والتدفئة والأجزاء والملحقات والمعدات ذات الصلة باستخدام أحدث الإنجازات القائمة على المعرفة.

تم ذكر عرض القدرات المحلية في إنتاج الأجهزة المنزلية وتنوع المنتجات واستخدام قدرة الشركات القائمة على المعرفة في إنتاج السلع وتطوير وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة كأهداف رئيسية لهذا المعرض.

إن مشاركة 30 وفدًا تجاريًا من دول مختلفة هي أحد الجوانب الأخرى لهذا المعرض بما يتماشى مع إقامة التفاعل التجاري والاقتصادي.

ويستمر المعرض، تحت شعار "من أجل الشعب ومن أجل إيران"، حتى 12 أغسطس/آب، ويفتح أبوابه من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً.

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