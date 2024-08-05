باقري: التقاعس واللامبالاة يمنح الكيان الصهيوني الجرأة على الامعان بارتكاب الجرائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر علي باقري كني، القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، منشورا على صفحته الشخصية وكتب: اليوم، في تجمع السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية المقيمين في طهران، قلت: إن اللامبالاة بالظلم تؤدي إلى التقاعس والسلبية، والتقاعس يزيد الجرأة على ارتكاب الجرائم، وسنرى قريباً تطبيع الجريمة وابتذال الشر.

وأضاف: خلال هذه الأشهر العشرة، كانت جميع الأهداف التي هاجمها كيان الاحتلال في غزة مدنيين حصرا. هل تم استهداف دبابة أو طائرة عسكرية أو قاعدة عسكرية فلسطينية؟ في الأساس، هل يوجد في بنك اهدافهم غير النساء والأطفال والمسنين والأبرياء؟ ونحن نعتقد أن الضمير الواعي والطبيعة الإنسانية للشعوب في جميع أنحاء العالم ستجبر أنصار هذا الكيان على الاستسلام للمطالب الشعبية بمحاسبة الجرائم المرتكبة ضد شعب فلسطين المظلوم.