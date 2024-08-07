باقري كني يغادر طهران متوجها إلى جدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر علي باقري كني القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية اعضا منظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ ضمن جدول أعمال التحقيق في استمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وأبعاد عدوان الكيان الصهيوني المجرم في استشهاد الشيخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية -حماس وانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمنها القومي من قبل هذا الكيان، و الجهود المكثفة والدبلوماسية النشطة التي تقوم بها إيران من خلال المشاورات والاتصالات العديدة التي تجريها وزارة الخارجية بالنيابة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

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