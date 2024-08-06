السلطات الانتقالیة فی بنغلادیش تعلن حل البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع قائد الجيش في بنغلاديش مع قادة الاحتجاجات الطلابية اليوم الثلاثاء غداة سيطرة الجيش على البلاد بعدما أجبرت التظاهرات الواسعة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة على الاستقالة والفرار.

وخرج الملايين إلى الشوارع على مدى الشهر الماضي لمطالبة حسينة (76 عاما) التي تولت السلطة منذ العام 2009 بالاستقالة. وقتل المئات فيما سعت قوات الأمن لإخماد الاحتجاجات، لكن اتسعت رقعة الاحتجاجات لتضطر حسينة أخيرا لمغادرة بنغلاديش على متن مروحية الاثنين مع وقوف الجيش ضدها، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان أمس الإثنين في بث على التلفزيون الرسمي استقالة الشيخة حسينة من منصبها كرئيسة للوزراء مؤكدا أن الجيش سيشكل حكومة تصريف أعمال.

وقال وقر بعد وقت قصير من اقتحام الحشود مقر إقامة حسينة ونهبه إن «البلد عانى كثيرا وتضرر الاقتصاد وقُتل عدد كبير من الناس، حان الوقت لوقف العنف».

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