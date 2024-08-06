كنعاني: إيران تأمل أن يعود الاستقرار إلى بنغلاديش قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب ناصر كنعاني عن تعاطفه مع أهالي الضحايا والمصابين في الأيام الأخيرة في بنغلاديش إزاء الأحداث المأساوية التي شهدتها هذه البلاد، والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من المسلمين في بنغلاديش.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستقرة في علاقاتها الودية مع بنغلادش، وفي هذا الوضع الحساس والمهم، فإنها تقف إلى جانب شعب بنغلادش المسلم، الصديق والأخ.

وأعرب عن أمله في ظل سيادة القانون والوحدة والتماسك بين الشعب والنخب، سنشهد عودة سريعة للاستقرار والسلام في هذا البلد الإسلامي المهم.

وفي إشارة إلى العلاقات العميقة والتاريخية بين البلدين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن جمهورية إيران الإسلامية ستظل دائمًا صديقًا جيدًا وموثوقًا لشعب بنغلاديش.

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