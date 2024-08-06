ميقاتي: نطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان

وافادت وكالة مهر للانباء، انه قال "ميقاتي"، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه يجب إرساء حل يرتكز على التطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 1701.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني، إلى أن هدف العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية عزز المخاوف من مواجهات من شأنها الدفع نحو حرب شاملة.

وأثارت التوترات بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني في جنوب لبنان وشمال دولة الاحتلال القلق في المنطقة حيث استشهد 5 أشخاص في جنوب لبنان.

كما أعلن الإسعاف "الإسرائيلي"، إصابة 2 من "الإسرائيليين" اثر انفجار مسيرة بالجليل الغربي المحتل أحدهما حالته خطيرة.

من جانبها، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية بإصابة شخصين وسيارة شمال نهاريا بعد قصف من حزب الله اللبناني والذي استهدف المنطقة ظهر اليوم.

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