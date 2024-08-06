وزير الداخلية الايراني: جبهة المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه في السنوات السابقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي" ، مساء الثلاثاء، خلال حفل الذكرى السنوية السابعة لقائد النخبة الشهيد مرتضى حسين بور (حسين قمي) في مدينة شلمان: "إذا أغلق الشباب اليمني اليوم البحر الأحمر أمام أولئك الذين يساعدون الكيان الصهيوني، فهذا القدرة تأتي من التواجد القوي على هذه الجبهة.

وذكر مدى جودة قيامهم بواجباتهم تجاه أهل غزة في هذا المجال، وأضاف: من كان يتخيل أن مثل هذه القوة ستحدث في هذه المنطقة.

وذكر: إذا كانت قوات الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية وغيرها في العراق، ومعها حكومة هذا البلد، لا تسمح اليوم للتيار الاستعماري بأن يتولى مصيرها، فإن ذلك أيضا نتيجة لقوة جبهة المقاومة.

وتابع: "اليوم، في كل بلاد الإسلام والعالم، بدأ أحرار العالم حركتهم تخليدا لذكرى الشهداء وشعب فلسطين المظلوم، ليشكل محور مقاومة مترابط متماسك تنتظره بشائر النصر.

وأضاف وزير الداخلية: لا شك أن جبهة المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه في كل السنوات السابقة، وكلما تقدمت كلما أصبحت أقوى.