امين عام منظمة التعاون الاسلامي: اسرائيل انتهكت السيادة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المركز الفلسطيني للاعلام ان حسين ابراهيم طه، قال في كلمة له امام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في جدة ان تمادي الكيان الاسرائيلي المحتل في جرائمه، يعد انتهاكا لجميع التقاليد والاعراف والقوانين والقرارات الدولية.

واضاف ان هجوم اسرائيل في طهران هو هجوم على سيادة ايران وامنها القومي وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة.

ودعا الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، مجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة لارغام الكيان المحتل على احترام القوانين الدولية ووقف اعتداءاته وكذلك اقرار وقف اطلاق النار في غزة.

وقد عقد الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي اليوم الاربعاء في جدة بالسعودية.

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