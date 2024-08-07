باقري کني يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري، وتحدث مع حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية المنظمة في جدة.

والجدير ذكره انه غادر علي باقري وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة طهران متوجهاً إلى جدة صباح اليوم للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الطارئ التحقيق في استمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وأبعاد عدوان الكيان الصهيوني المجرم باستشهاد الشيخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وانتهاك سيادة جمهورية إيران الإسلامية وأمنها القومي من قبل هذا الكيان.

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