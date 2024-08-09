اللواء سلامي: نظرا لمساحات البحار الشاسعة قررنا ان نوسع من نطاق حضورنا البحري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء سلامي، في كلمته خلال مراسم إلحاق 2654 منجزا حديثا في مجال أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الألكترونية إلى بحرية حرس الثورة : إن البحر هو واحدة من المناطق الجغرافية التي يجب أن ندافع فيها على نطاق واسع عن مصالح شعبنا الحيوية؛ مبينا انه من خلال البحر يمكن اغلاق الطريق على تفوق العدو.



واضاف اللواء سلامي : نظرا لقيمنا الدينية والسياسية، وكذلك موقعنا الستراتيجي وفي ضوء مكانتنا العالمية، ودورنا ونفوذنا في الاقتصاد والسياسة والأمن الدولي، كل ذلك يلزم علينا بان نعزز اقتدارنا في الصعيدين الاقليمي والدولي.



وتابع : إنه نظرا لمساحات البحار الشاسعة التي تسع لتواجد كل القوى العسكرية بلا حدود والتقائها، نحن قررنا ان نوسع من نطاق حضورنا البحري؛ مبينا انه لو عجزنا في مواجهة العدو داخل البحار والمحيطات وايقافه على مسافات بعيدة، فمن الطبيعي سنواجه التحديات والمشاكل في مجال الدفاع عن ثغور البلاد.



ويذكر ان اللواء سلامي، رعى اليوم الجمعة مراسم الحاق 2654 منظومة تعد من بين الاجهزة والاعتدة العسكرية الاكثر تطورا في مجال الدفاع والقتال لدى القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية.



واعلنت العلاقات العامة لبحرية الحرس في بيان لها، انضمام عدد كبير من صواريخ الـ "كروز" الجديدة المضادة للمدمرات إلى هذه القوة العسكرية بأمر من القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي.



وبحسب البيان، تتمتع هذه الصواريخ بقدرات جديدة، وهي مزودة برأس حربي شديد الانفجار وغير قابل للتتبع.

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