الأدميرال تنكسيري: زادت اليوم دقة إصابة أسلحة قوات البحرية لحرس الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأميرال علي رضا تنكسيري قال خلال مراسم إضافة معدات جديدة إلى البحرية التابعة لحرس الثورة: "كان لدينا 210 نظامًا من أصل 2654 منتجًا في الميدان اليوم، والتي تم عرضها، وهي تظهر أننا أمام مراسم إضافة كبيرة وهادفة".

وأضاف: 'تسلمنا في بحرية الحرس الثوري معدات تحتوي على أنظمة ذكية وقادرة على التعامل مع الحرب الإلكترونية".



وتابع: "لقد أولينا اهتمامًا خاصًا للتحديث والابتكارات التقنية في المعدات والامكانات التي نستخدمها اليوم".



وأضاف: "في هذه المعدات والأنظمة الجديدة رأينا زيادة في الدقة والتصويب، مما زاد من ثقة استخدام هذه الأسلحة في بيئة الحرب الإلكترونية وزاد من قدرات المعدات".



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