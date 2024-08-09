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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٢٧ م

الأدميرال تنكسيري: زادت اليوم دقة إصابة أسلحة قوات البحرية لحرس الثورة

الأدميرال تنكسيري: زادت اليوم دقة إصابة أسلحة قوات البحرية لحرس الثورة

أعلن قائد البحرية في حرس الثورة الاسلامية عن استخدام معرفة الذكاء الاصطناعي في انتاج المعدات الجديدة التي تم تسليمها إلى هذه القوات، وقال لقد زادت دقة إصابة أسلحة حرس الثورة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأميرال علي رضا تنكسيري قال خلال مراسم إضافة معدات جديدة إلى البحرية التابعة لحرس الثورة: "كان لدينا 210 نظامًا من أصل 2654 منتجًا في الميدان اليوم، والتي تم عرضها، وهي تظهر أننا أمام مراسم إضافة كبيرة وهادفة".

وأضاف: 'تسلمنا في بحرية الحرس الثوري معدات تحتوي على أنظمة ذكية وقادرة على التعامل مع الحرب الإلكترونية".

وتابع: "لقد أولينا اهتمامًا خاصًا للتحديث والابتكارات التقنية في المعدات والامكانات التي نستخدمها اليوم".

وأضاف: "في هذه المعدات والأنظمة الجديدة رأينا زيادة في الدقة والتصويب، مما زاد من ثقة استخدام هذه الأسلحة في بيئة الحرب الإلكترونية وزاد من قدرات المعدات".

/انتهى/

رمز الخبر 1947315

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