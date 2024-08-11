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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٥٢ ص

باقري كني يناقش مع خليل الحية الاعمال الارهابية التي يرتكبها الصهاينة في غزة

باقري كني يناقش مع خليل الحية الاعمال الارهابية التي يرتكبها الصهاينة في غزة

أجرى القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني، اتصالا هاتفيا مع خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس، بشأن الأعمال العدوانية والإرهابية التي قام بها الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد هنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ باقري كني، انتخاب سيد يحيى السنوار رئيس مكتب حركة حماس وقال: "انتخاب المجاهد يحيى السنوار، الذي يقود القتال ضد الصهاينة في الميدان، هو أمر يدعو للفخر.

وأشار إلى المشاورات المكثفة التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الجريمة الجديدة التي ارتكبها الصهاينة في الهجوم على مدرسة التابعين في غزة، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول جديا إدانة الجريمة الجديدة التي ارتكبها الصهاينة في غزة على الساحة الإقليمية والدولية.

كما أشار خليل الحية إلى جريمة الكيان الصهيوني الجديدة باستشهاد النساء والأطفال الأبرياء في غزة، ودعا إلى الإدانة العالمية لهذا العمل الإرهابي في المحافل الدولية وأكد على استمرار المشاورات مع طهران في هذا الشأن.

/انتهى/

رمز الخبر 1947362

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