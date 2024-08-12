قاليباف يهنئ انتخاب السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارسل محمد باقر قاليباف برقية إلى يحيى إبراهيم السنوار، هنأه فيها بانتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس.

وفيما يلي نص رسالة رئيس مجلس الشورى الإسلامي:

الاخ المجاهد السيد يحيى ابراهيم السنوار

والسلام عليكم

أهنئك على انتخابك المستحق رئيساً للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

لا شك أن حضور سموكم كمجاهد ومقاتل بطل في ساحات المقاومة أثبت أن المسيرة المجيدة لشهداء طريق القدس ستستمر دائما بجهود إخواننا الأعزاء في حماس ومحور المقاومة.

كما أحيي ذكرى الشهيد إسماعيل هنية قائد محور المقاومة الذي خاض الجهاد ببسالة في طريق القدس وتحقيق القضية الفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.

إن استشهاد هذا القائد العظيم في تاريخ المقاومة لا يمكن أن يؤثر على دافعية وإرادة الشباب الفلسطيني المؤمن والمناضل. إن تحرير القدس الشريف هي القضية الاولى للأمة الإسلامية، والتي ستتحقق إن شاء الله بعون الله في المستقبل القريب.

اغتنم الفرصة؛ وأدعو الله لشهداء صفوف المقاومة الرفعة، ولكم السعادة والصحة والنجاح المتزايد، ولشعب فلسطين المقاوم السعادة والفخر.

محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني

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