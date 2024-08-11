مسؤول : حجم التجارة بين ايران والقارة الافريقية يبلغ مليارا و300 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح له خلال مؤتمر "الفرص التجارية لدى قارة افريقيا"، عقد باستضافة غرفة زنجان التجارية ( في محافظة زنجان -شمال غربي البلاد)، اوضح برهمن ان القارة الافريقية تزخر بالمناجم والموارد الطبيعية، والبيئية والزراعية الوفيرة؛ معربا عن اسفه لان حجم التعامل التجاري بين ايران ودول القارة لم يتجاوز المليار و300 مليون دولار فقط.

ولفت هذا المسؤول، ان ما يبلغ مليار دولار من هذا المبلع يعود للصادرات المتجهة الى افريقيا والباقي يشكل اجمالي الاستيراد الايراني من هذه القارة.

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