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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ م

مسؤول : حجم التجارة بين ايران والقارة الافريقية يبلغ مليارا و300 مليون دولار

مسؤول : حجم التجارة بين ايران والقارة الافريقية يبلغ مليارا و300 مليون دولار

قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران وافريقيا "مسعود برهمن"، ان اجمالي حجم التعاملات التجارية بين الجمهورية الاسلامية ودول القارة الافريقية، يبلغ في الوقت الحاضر مليارا و300 مليون دولار؛ مؤكدا ضرورة بذل الجهود ووضع الخطط المناسبة للارتقاء بهذا المستوى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح له خلال مؤتمر "الفرص التجارية لدى قارة افريقيا"، عقد باستضافة غرفة زنجان التجارية ( في محافظة زنجان -شمال غربي البلاد)، اوضح برهمن ان القارة الافريقية تزخر بالمناجم والموارد الطبيعية، والبيئية والزراعية الوفيرة؛ معربا عن اسفه لان حجم التعامل التجاري بين ايران ودول القارة لم يتجاوز المليار و300 مليون دولار فقط.

ولفت هذا المسؤول، ان ما يبلغ مليار دولار من هذا المبلع يعود للصادرات المتجهة الى افريقيا والباقي يشكل اجمالي الاستيراد الايراني من هذه القارة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947389

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