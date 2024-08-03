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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ م

ارتفاع صادرات الفستق الإيرانية خلال 4 أشهر بنسبة 193%

ارتفاع صادرات الفستق الإيرانية خلال 4 أشهر بنسبة 193%

قدر رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في كرمان، مهدي طيب زاده، قيمة صادرات الفستق خلال أربعة أشهر من العام الايراني الحالي بـ 273 مليون دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة الجمارك في الجمهورية الإسلامية الايرانية، صدرت إيران حوالي 2.226 مليون طن من المنتجات الزراعية بقيمة 1.18 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي، مسجلة زيادة بنسبة 32% في القيمة على أساس سنوي.

كما ارتفعت صادرات المنتجات المذكورة بنسبة 22 بالمئة من حيث الوزن.

ووفقا للتقارير، كان الفستق هو السلعة الأكثر تصديرا في الفترة المذكورة بصادرات بلغت 237 مليون دولار، بزيادة 193 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

كما بلغ حجم التجارة غير النفطية للبلاد 36 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. ومن إجمالي التجارة الخارجية للبلاد، بلغت حصة الصادرات 17.5 مليار دولار وحصة الواردات 18.5 مليار دولار.

/انتهى/

رمز الخبر 1947111

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