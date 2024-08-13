كوبا تحذّر من تواصل العدوان على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف وزير الخارجية الكوبي: "نحن نصر على أن السبيل لإنهاء الصراع هو إنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وإنشاء الدولة الفلسطينينة".

وكان وزير الخارجية الكوبي قد حذر، في نيسان/أبريل الماضي، من استمرار "الهجمات" المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن.

وأكد عبر منصة "إكس" أنّ "هذه الهجمات تزيد من خطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط مع عواقب وخيمة وغير متوقعة على السلم العالمي".

ويُذكر، أنّ طيران العدوان الأميركي - البريطاني شن، أمس الاثنين، غارةً جويةً على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة، المطلّة على البحر الأحمر.

وأتي العدوان في ظل محاولات يائسة تهدف إلى "ردع صنعاء" عن مساندة الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من الاعتداءات المتكررة على الأراضي اليمنية والتي أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء بعد التحام اليمن بـ"طوفان الأقصى"، إلا أن القوات المسلحة اليمنية تستمر في استهداف الأهداف الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان أبرزها استهداف مسيّرة يافا لـ"تل أبيب".

وبالتوازي مع عملياتها ضد الأهداف الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرضت القوات المسلحة اليمنية معادلة ردع في البحار، عبر استهدافها للسفن التي تبحر باتجاه موانئ الاحتلال.

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