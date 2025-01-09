الخارجية الايرانية: العدوان الامريكي البريطاني على اليمن دعم للاحتلال وامتداد لجرائمه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بشدة الهجمات المتجددة من قبل امريكا وبريطانيا على البنية التحتية في المحافظات الثلاث صنعاء والحديدة وعمران في اليمن، وذكر أن ولا يمكن لهذه الأعمال الإجرامية أن تعيق إصرار الشعب اليمني البطل على التعبير عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن اعتداءات امريكا وبريطانيا المتكررة على البنى التحتية في اليمن تأتي بهدف دعم الكيان الصهيوني وامتداد لجرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذه الهجمات هي انتهاك واضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومثال على "جريمة العدوان" بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن خلال إدانته لتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق باستمرار الإبادة الجماعية في غزة والعدوان العسكري للولايات المتحدة وإنجلترا والنظام الصهيوني على البنية التحتية الحيوية في اليمن، اعتبر أن الفشل الواضح لهذه المؤسسة في القيام بواجباتها في وقف "أعمال العدوان" و"الانتهاكات المتكررة للسلام" هو سبب المسؤولية الدولية للحكومات المتورطة في هذا الوضع.

ودعا المجتمع الدولي، خاصة الدول الإسلامية والإقليمية، إلى تحرك جدي لوقف الاحتلال والإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني وداعمه على دول المنطقة.