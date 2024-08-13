فیديو... مجموعة من الزوار الأذريين يغادرون حدود تمرشين للوصول الى كربلاء

غادرت مجموعة من الزوار من جمهورية أذربيجان حدود تمرشين متجهة إلى كربلاء يوم الثلاثاء.