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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٥١ م

فیديو... مجموعة من الزوار الأذريين يغادرون حدود تمرشين للوصول الى كربلاء

فیديو... مجموعة من الزوار الأذريين يغادرون حدود تمرشين للوصول الى كربلاء

غادرت مجموعة من الزوار من جمهورية أذربيجان حدود تمرشين متجهة إلى كربلاء يوم الثلاثاء.

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رمز الخبر 1947452

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