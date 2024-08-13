https://ar.mehrnews.com/news/1947452/ ١٣/٠٨/٢٠٢٤، ٣:٥١ م رمز الخبر 1947452 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٣/٠٨/٢٠٢٤، ٣:٥١ م فیديو... مجموعة من الزوار الأذريين يغادرون حدود تمرشين للوصول الى كربلاء غادرت مجموعة من الزوار من جمهورية أذربيجان حدود تمرشين متجهة إلى كربلاء يوم الثلاثاء. تحميل 28 MB رمز الخبر 1947452 کپی شد محتوى ذات صلة أقدم صورة وأولها سجلت في التاريخ من كربلاء المقدسة فیديو...مراسم رفع الراية الحسينية في منفذ زرباطية الحدودي وزير الداخلية العراقي يتفقد منفذ سفوان في البصرة لتأمين زيارة الأربعين سمات زيارة الاربعين 1446 ايران العراق
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