https://ar.mehrnews.com/news/1947434/ ١٣/٠٨/٢٠٢٤، ٩:٠٥ ص رمز الخبر 1947434 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٣/٠٨/٢٠٢٤، ٩:٠٥ ص فیديو...مراسم رفع الراية الحسينية في منفذ زرباطية الحدودي يمكنكم خلال هذا الفيديو مشاهدة مراسم رفع الراية الحسينية في منفذ زرباطية الحدودي في العراق. تحميل 12 MB رمز الخبر 1947434 کپی شد محتوى ذات صلة حتى الان ... تسجيل زوار الأربعين يتجاوز المليون و900 ألف شخص في نظام سماح الآن... حركة مرورية كثيفة لزوار الأربعين عبر منفذ مهران ايران تطلق قطار طهران-كربلاء المركب لزيارة الاربعين في هذا العالم سمات ايران العراق زيارة الاربعين 1446
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