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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠٥ ص

فیديو...مراسم رفع الراية الحسينية في منفذ زرباطية الحدودي

فیديو...مراسم رفع الراية الحسينية في منفذ زرباطية الحدودي

يمكنكم خلال هذا الفيديو مشاهدة مراسم رفع الراية الحسينية في منفذ زرباطية الحدودي في العراق.

تحميل 12 MB

رمز الخبر 1947434

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