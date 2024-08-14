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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٢٣ ص

تمركز الكوادر الطبية الايرانية في العراق وتحديد المرضى المحتملين من زوار الأربعين عند منافذ الحدودية

تمركز الكوادر الطبية الايرانية في العراق وتحديد المرضى المحتملين من زوار الأربعين عند منافذ الحدودية

أعلن رئيس مركز إدارة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة الايرانية، شهنام عرشي انه ​​تم تعيين مجموعات معينة من قبل وزارة الصحة للتحقيق في الأمراض المتلازمية في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مركز إدارة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة: "خلال ايام زيارة الاربعين، تتمركز في العراق مجموعة من كوادر لمكافحة الأمراض المعدية والصحة البيئية للإبلاغ عن حالة الأمراض الشائعة بشكل مستمر عبر الانترنت".

وأكد شهنام عرشي: "أن الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى متوفرة في العراق وتم اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار الأمراض المختلفة".

وتابع: "سيقوم مسؤولو الصحة بتحديد المصابين المحتملين في المناطق الحدودية من حيث الأعراض الجسدية".

وأضاف رئيس مركز إدارة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة: "تم تعيين مجموعات معينة من قبل وزارة الصحة للتحقيق في الأمراض المتلازمية في العراق".

وتابع عرشي: "أعراض حمى الضنك هي ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد وألم خلف العينين وآلام في العضلات والمفاصل وغثيان وطفح جلدي ونزيف من اللثة أو أجزاء أخرى من الجسم".

وقال: "إن البعوضة الزاعجة أيضا تعمل في الطقس البارد وتلدغ وتصيب الناس في درجات حرارة منخفضة".

/انتهى/

رمز الخبر 1947477

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