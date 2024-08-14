تمركز الكوادر الطبية الايرانية في العراق وتحديد المرضى المحتملين من زوار الأربعين عند منافذ الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مركز إدارة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة: "خلال ايام زيارة الاربعين، تتمركز في العراق مجموعة من كوادر لمكافحة الأمراض المعدية والصحة البيئية للإبلاغ عن حالة الأمراض الشائعة بشكل مستمر عبر الانترنت".

وأكد شهنام عرشي: "أن الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى متوفرة في العراق وتم اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار الأمراض المختلفة".

وتابع: "سيقوم مسؤولو الصحة بتحديد المصابين المحتملين في المناطق الحدودية من حيث الأعراض الجسدية".

وأضاف رئيس مركز إدارة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة: "تم تعيين مجموعات معينة من قبل وزارة الصحة للتحقيق في الأمراض المتلازمية في العراق".

وتابع عرشي: "أعراض حمى الضنك هي ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد وألم خلف العينين وآلام في العضلات والمفاصل وغثيان وطفح جلدي ونزيف من اللثة أو أجزاء أخرى من الجسم".

وقال: "إن البعوضة الزاعجة أيضا تعمل في الطقس البارد وتلدغ وتصيب الناس في درجات حرارة منخفضة".

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