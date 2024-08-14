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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٣ م

فیديو... حضور كثيف لزوار الأربعين الحسيني على منفذ مهران الحدودي

فیديو... حضور كثيف لزوار الأربعين الحسيني على منفذ مهران الحدودي

يمكنكم مشاهدة مقطع فيديو من الحضور الكبير والحماسي لزوار الأربعين الحسيني على منفذ مهران الحدودي .

تحميل 47 MB

رمز الخبر 1947478

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