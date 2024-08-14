https://ar.mehrnews.com/news/1947478/ ١٤/٠٨/٢٠٢٤، ١٢:٠٣ م رمز الخبر 1947478 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٤/٠٨/٢٠٢٤، ١٢:٠٣ م فیديو... حضور كثيف لزوار الأربعين الحسيني على منفذ مهران الحدودي يمكنكم مشاهدة مقطع فيديو من الحضور الكبير والحماسي لزوار الأربعين الحسيني على منفذ مهران الحدودي . تحميل 47 MB رمز الخبر 1947478 کپی شد محتوى ذات صلة تمركز الكوادر الطبية الايرانية في العراق وتحديد المرضى المحتملين من زوار الأربعين عند منافذ الحدودية نائب قائد الشرطة الإيرانية: أمن الزوار خلال زيارة الاربعين خط أحمر للشرطة الزيارة الأربعينية... مسيرة لوحدة المسلمين وقلق الكيان الصهيوني فیديو... مجموعة من الزوار الأذريين يغادرون حدود تمرشين للوصول الى كربلاء أقدم صورة وأولها سجلت في التاريخ من كربلاء المقدسة سمات زيارة الاربعين 1446 ايران العراق
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