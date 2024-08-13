الجيش الايراني يعلن عن اجراء مناورات في القاعدة البحرية في استارا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن النائب السياسي والاجتماعي والامني لمحافظة استارا شمال ايران عن اجراء مناورات دفاعية في القاعدة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية في استارا.

وسيتم خلال المناورات مهاجمة اهداف افتراضية.