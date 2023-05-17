بوتين: سكة حديد "رشت - أستارا" سيساعد على تنويع تدفقات حركة المرور العالمية بشكل كبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع إن إطلاق خط سكة حديد "رشت - أستارا"، وهو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، سيسمح بتنويع التدفقات العالمية وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية.

وتابع بوتين، بالقول: "أؤكد أن شريان النقل الفريد بين الشمال والجنوب سيساعد على تنويع تدفقات حركة المرور العالمية بشكل كبير، وسيكون للنقل على طول الممر الجديد مزايا تنافسية كبيرة، بما في ذلك إن تسليم البضائع من سانت بطرسبورغ، على سبيل المثال إلى مومباي سيستغرق حوالي 10 أيام".

وأضاف بوتين، قائلا: "للمقارنة، سأقول إن وقت السفر على طول طرق التجارة التقليدية يصل إلى 30-45 يومًا أي هناك توفير كبير من ناحية الوقت والتكاليف".

وبدوره قال الرئيس الإيراني إن "اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت - أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا".

وأضاف أنه "على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة"، لافتًا إلى أن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين إيران وروسيا".

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