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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ ص

سفير إيران لدى روسيا يلتقي مع ألكسندر دوغين

سفير إيران لدى روسيا يلتقي مع ألكسندر دوغين

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا وتحدث مع الفيلسوف والمفكر الروسي ألكسندر دوغين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كاظم جلالي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الاتحاد الروسي، يوم امس في إطار لقاءاته المنتظمة مع المفكرين الروس، مع ألكسندر دوغين، الفيلسوف والمفكر الروسي، في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا اللقاء، تم مناقشة موضوع التعاون المكثف بين مراكز الفكر الإيرانية وروسيا، خصائص النظام الدولي، عصر الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، دور روسيا والصين وإيران والهند، دور الثقافات والحضارات الإسلامية، وضع المسيحية الأرثوذكسية الروسية في عالم متعدد الأقطاب.

/انتهى/

رمز الخبر 1947467

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