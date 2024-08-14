سفير باكستان في طهران: العلاقات بين إيران وباكستان آخذة في التوسع

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه أقيم اليوم (الأربعاء) الاحتفال الرسمي بالذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال باكستان في السفارة الباكستانية في طهران.

وحضر هذا الحفل أبناء الجالية الباكستانية المقيمة في إيران ومسؤولو السفارة الباكستانية. وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني الباكستاني، وقام القائم بأعمال السفارة الباكستانية أحمد شامي برفع علم البلاد، ثم تمت قراءة رسالتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الباكستاني.

وأشاد القائم بأعمال سفارة باكستان في كلمته، أثناء الإشارة إلى الأهمية التاريخية لهذا اليوم، بمحمد علي جناح، مؤسس أمة القائد الأعظم، ومحمد إقبال وغيرهم من القادة الذين قادوا حركة الشعب الباكستاني وقدم التضحيات في سبيل إنشاء دولة مستقلة للمسلمين.

وأثناء تهنئته للجالية الباكستانية في الخارج بمناسبة عيد استقلال باكستان، طلب منهم خدمة بلادهم بكل التزام. لقد واجهت باكستان العديد من التحديات منذ استقلالها، ولكن بفضل الله تعالى تمكنت دائمًا من التغلب على هذه العقبات واتخاذ خطوات نحو دولة حديثة ونامية.

كما أكد سفير باكستان في هذا الحفل أن باكستان وإيران دولتان شقيقتان وصديقتان تربطهما علاقات عميقة الجذور في الروابط التاريخية والثقافية والدينية. وإن مسار العلاقات بين باكستان وإيران يتوسع بفضل التزام قادة البلدين.

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