سفارة إيران في إسلام آباد تدين بشدة الهجوم الجبان على مواطنين باكستانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الإيرانية في باكستان أصدرت اليوم الأحد بياناً جاء فيه: "تدين سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد بأشد العبارات العمل المسلح اللاإنساني والجبان ضد ثمانية مواطنين باكستانيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية."

وجاء في البيان أيضاً: "الإرهاب آفة مزمنة وتهديد مشترك للمنطقة بأسرها، والعناصر الخائنة بالتعاون مع الإرهاب الدولي تستهدف الأمن في المنطقة."

وأضاف البيان: "إن التصدي لهذه الظاهرة المشؤومة يتطلب جهداً جماعياً ومشتركاً من جميع الدول لاجتثاث كافة أشكال الإرهاب والتطرف التي أودت بحياة آلاف الأبرياء في العقود الماضية."

وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في معرض رده على مقتل ثمانية مواطنين باكستانيين: "باكستان على اتصال بالمسؤولين الإيرانيين وتنتظر الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث."

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