الخارجية الباكستانية: الدفاع عن النفس حق مشروع تتمتع به الجمهورية الاسلامية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنكرت ممتاز زهرا اليوم الجمعة في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي، الجرائم التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحق الفلسطينيين ودعت المجتمع الدولي الى الرد الحاسم على هذه الكيان لوقف الحرب في غزة.

وفي اشارة الى الازمات التي تعصف بمنطقة الشرق الاوسط عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد اسماعيل هنية، اكدت اننا ندعوا الى ارساء السلام الدائم في المنطقة وفي الوقت نفسه نؤكد على ضرورة معاقبة الكيان الاسرائيلي لما يرتكبه من الجرائم ضد اهالي غزة.

وشددت بالقول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع بالحق المشروع في الدفاع عن النفس.

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