قیادی بحماس: المقترح الأمیرکی الجدید یستجیب لشروط الاحتلال

زأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت المصدر إلى أنّ الاحتلال يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق.

وقال إنّ المقترح الأميركي الجديد يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها.

وقال المصدر للجزيرة: نؤكد في الحركة التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن.

ودعا الوسطاء للضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه.

وشدد على أنّ أي اتفاق يجب أن يضمن وقف العدوان على شعبنا والانسحاب من قطاع غزة.

وأكد أنّ أي اتفاق يجب أن يشمل أيضا توفير الإغاثة العاجلة والتوصل لصفقة حقيقية لتبادل الأسرى.

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