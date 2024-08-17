السفارة الايرانية في لبنان: طهران تستطيع مهاجمة أعدائها من أي نقطة على أراضيها إذا لزم الأمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أنّ ما أظهره حزب الله من مشاهد لمنشأة "عماد 4" الصاروخية، والموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال، يُطلق عليه في اللغة الفارسية "مدن الصواريخ".

وكشف بيان السفارة أن" هذه المدن الصاروخية موجودة في جميع أنحاء إيران"، لافتاً إلى أنّ هذه المدن "تزرع الرعب في قلوب أعدائنا".

وتأتي تصريحات السفارة الإيرانية في بيروت في إثر بثّ الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان فيديو بعنوان "جبالنا خزائننا" يستعرض منشأة "عماد 4" للقدرات الصاروخية.

وتضمّنت المشاهد ظهور شاحنات مرقّمة تحمل راجمات صواريخ تتجه من داخل المنشأة في اتجاه فتحة إطلاق أرضية، لتكون بذلك جاهزةً للإطلاق.

ووجّه الفيديو رسائل عديدة، خصوصاً مع ترقّب الاحتلال الإسرائيلي ردّ المقاومة على اغتياله القائد الجهادي الكبير في حزب الله السيد فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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