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٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٢ ص

مصادر: حادث على بعد 77 ميلا بحريا من الحديدة في اليمن

مصادر: حادث على بعد 77 ميلا بحريا من الحديدة في اليمن

افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 77 ميلا بحريا إلى الغرب من الحديدة في اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 97 ميلا بحريا شمال غربي محافظة الحديدة اليمنية.

وأسفرت حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي على غزة عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ويواصل الكيان الصهيوني الحرب متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947717

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