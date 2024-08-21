مصادر: حادث على بعد 77 ميلا بحريا من الحديدة في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 97 ميلا بحريا شمال غربي محافظة الحديدة اليمنية.

وأسفرت حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي على غزة عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ويواصل الكيان الصهيوني الحرب متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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